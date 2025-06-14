В Татарстане за сутки зарегистрировали 11 пожаров

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки, 13 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 11 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, пожарные выезжали на 13 ложных выездов и восемь раз отреагировали на взаимодействие с другими службами. Три раза спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП. Одно происшествие было зафиксировано на водных объектах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, с начала 2025 года в Татарстане обнаружено 416 термических точек и 332 случая возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Галия Гарифуллина