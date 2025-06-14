Ливень в Казани привел к транспортному коллапсу

Ливень в Казани привел к серьезным проблемам с транспортом и городской инфраструктурой.

В столице Татарстана прошел сильный дождь, который превратил улицы в реки. Вода затопила проезжие части, машины глохнут прямо на дорогах, а пешеходы не могут укрыться от стихии даже в общественном транспорте.

На улицах Сахарова, Аббасова и Мамадышском тракте отключились светофоры — ливень повредил электрические провода. Водители вынуждены разбираться с движением самостоятельно, что создает дополнительные пробки. Проспект Победы превратился в одну большую лужу. Автомобили с трудом пробираются по залитой водой дороге, многие просто встают посреди пути. По всему городу движение замедлилось до минимума.

Черное озеро вышло из берегов, и вода разлилась по окрестным территориям. Синоптики обещают, что ливень будет продолжаться весь день и закончится только к шести вечера.



