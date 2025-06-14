Большинство россиян предпочитают хранить сбережения в рублях — SuperJob

SuperJob провел исследование и выяснил, в какой валюте россияне хотят держать сбережения. Большинство опрошенных считают, что сбережения целесообразнее всего хранить в рублях.

Сейчас шесть из 10 россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 37% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 28% — в евро, а 23% — в китайских юанях. В опросе приняли участие 1 600 респондентов.

За последний год доверие к доллару выросло на 7 процентных пунктов. Рубль также укрепил позиции (+5 процентных пунктов). Больше голосов стало и у евро (+4 процентных пункта). А вот число сторонников юаня немного сократилось (-4 процентных пункта).

Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще представителей старшего поколения выбирает доллар и евро, а вот китайский юань чаще предпочитают граждане 35—45 лет.



