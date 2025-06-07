Минниханов принял участие в областном Сабантуе в Оренбургской области

Сегодня в селе Пономаревка состоялся областной Сабантуй, на котором присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с ним площадку праздника посетил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Сабантуй, организованный совместно правительством области и республики, Пономаревским и Ютазинским районами, а также региональной общественной организацией «Оренбургская татарская национально-культурная автономия», стал ярким событием, объединившим представителей разных культур.

Гостей ожидала насыщенная программа: мастер-классы по народным промыслам, спортивные состязания, традиционные конкурсы, конные скачки, бои на конях аударыш, соревнования по борьбе корэш и большая концертная программа. В ней приняли участие творческие коллективы из Татарстана и Оренбургской области.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов подчеркнул важность Сабантуя как праздника единства и дружбы народов, заметив, что он проводится в 62 регионах России и 38 странах мира. Он высоко оценил работу Оренбургской татарской национально-культурной автономии и ее председателя Ильдуса Давлятова, отметив его вклад в сохранение татарской культуры в регионе и выразив уверенность в перспективе проведения федерального Сабантуя в Оренбурге.

Солнцев, в свою очередь, подчеркнул многонациональный характер Оренбургской области и важность сохранения культурного наследия всех проживающих в регионе народов. Он отметил значительный вклад татарской общины в развитие региона и высоко оценил работу национально-культурной автономии.

Ранее Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю проведения национального праздника Сабантуй.

Рената Валеева