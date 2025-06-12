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Российские войска освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР

13:26, 12.06.2025
Российские войска освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска продолжают наступление на территории Украины. В Минобороны сообщили о продвижении группировок войск «Центр» в глубину обороны противника.

— Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Вооруженные силы России провели серию высокоточных ударов по военным предприятиям и объектам в Киеве.

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