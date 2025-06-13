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В Татарстане объявили режим «беспилотной опасности»

08:18, 13.06.2025

В Татарстане объявлена угроза атак БПЛА. С 6.10 по мск на территории республики введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в приложении МЧС России.

В последний раз на территории республики этот режим объявляли 10 июня. Тогда в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Елизавета Пуншева

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Происшествия Татарстан

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