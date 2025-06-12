В 2024 году в России выросло количество случаев загрязнения воздуха

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в России на 36% увеличилось число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. По данным Росгидромета, было зафиксировано 239 инцидентов, что стало максимальным показателем за последние три года, сообщили в finexpertiza.ru.

Основные загрязнения произошли в Самарской области, где зарегистрировано 90 случаев, а почти 20% инцидентов пришлись на Красноярский край с 54 случаями. Основные загрязняющие вещества включали сероводород, бензпирен и диоксид серы.

Интересно, что в этом году максимальное количество загрязнений пришлось на сентябрь, обычно пик наблюдается в зимние месяцы. Например, в январе было зафиксировано 36 случаев, а в ноябре 2024 года — минимальное число, всего девять.

Напомним, что Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2024—2025 годов. Перечень, который формируется с 2007 года, отражает состояние экологии в стране и публикуется каждый сезон. В лидерах — Республика Алтай, где по инициативе Татарстана построили научно-исследовательский центр изучения и разведения снежных барсов, в аутсайдерах — Свердловская область. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина