Парад дружбы народов в Казани объединил более 50 национальностей

В Казани в День России прошел масштабный Парад дружбы народов, собравший представителей более 50 национальностей. Участники, одетые в национальные костюмы, прошли от Спасской башни до «Кул-Шарифа», исполняя песни, кульминацией стало исполнение гимна России. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи.



— Традиционно в День России жители и гости республики выходят на Парад дружбы. Среди участников очень много молодежи. Это еще раз доказывает дружбу и единство многонациональной молодежи Татарстана через взаимодействие, диалог культур и добрососедство, — подчеркнул министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Среди участников были депутаты Госдумы и Госсовета республики, лидеры общественных организаций, представители власти, вузов и иностранные студенты. Почетными гостями стали сенатор Александр Терентьев, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и другие.

Председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар подчеркнула значимость мероприятия: «Парад дружбы — это не просто красочное шествие. Это доказательство того, как многонациональная молодежь Татарстана может быть единым целым, сохраняя при этом свою культуру, традиции и язык. В этом году парад впервые вышел за пределы Казани, что является шагом к укреплению единства по всей республике».

В шествии участвовали представители не только Поволжья, но и Южной Америки, Азии и Африки. Студентка из Эквадора Татьяна Кортес поделилась: «Мне очень понравилась атмосфера и праздник сегодня в Казани. Здесь очень доброжелательные люди. Мы сейчас очень далеко от дома, и такой шанс вновь показать свою культуру важен. Нам нравится быть частью такого большого мероприятия».

Впервые в этом году парад прошел также в нескольких районах Татарстана.

Анастасия Фартыгина