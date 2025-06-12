Все пассажиры разбившегося самолета Air India погибли

Фото: Динар Фатыхов

Полиция Индии сообщила, что все 242 человека на борту разбившегося самолета Air India погибли, включая двух пилотов и десять бортпроводников. Инцидент произошел в штате Гуджарат, и лайнер упал в жилом районе, что могло также повлечь жертвы среди местных жителей, пишут местные СМИ.

Крушение Boeing 787 Dreamliner стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа, зарегистрированной с момента их появления в 2009 году. Информация о числе жертв на данный момент разная: телеканал News18 сообщает о 133 погибших.

После крушения акции Boeing упали на 7% на фондовом рынке. Причины катастрофы пока не установлены, но поисковые и спасательные работы продолжаются.

По мнению экспертов, катастрофа самолета могла быть вызвана столкновением с птицами, сообщает индийское телевидение.



Анастасия Фартыгина