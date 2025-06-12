Сербия и Россия договорились расширить программы обмена студентами

Фото: Динар Фатыхов

Министр образования Сербии Деян Станкович и министр просвещения России Сергей Кравцов встретились 11 июня на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани. На встрече обсуждалось расширение программ академического обмена между странам.

Сербия планирует активнее продвигать стипендии для своих студентов, чтобы они могли учиться в российских вузах в академическом 2025/2026 году.

— Наша цель — увеличить число школ, в которых цифровая компонента четко определена, и повысить уровень цифровых компетенций у учеников, преподавателей и директоров, — уточнил Станкович.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Министр подчеркнул важность интеграции искусственного интеллекта и цифровых технологий в образование. Он добавил, что эти аспекты уже отражены в стратегии развития ИИ в Сербии, а также в стратегии образования до 2030 года.

Главная задача этих инициатив — подготовить молодежь к безопасному использованию современных технологий и пониманию роли искусственного интеллекта в обществе.

Форум «Формируя будущее» проходит 11—12 июня и предоставляет платформу для обсуждения актуальных вызовов в области образования, включая качество и доступность учебных программ.

Напомним, что на форуме помощник президента России Владимир Мединский рассказал подробнее о новых учебниках, а глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов представил концепцию оценки системы образования. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Анастасия Фартыгина