Песков: Россия подтвердила участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро

Фото: Михаил Захаров

Россия будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6—7 июля, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «Россия — это член-основатель БРИКС. И, разумеется, участвует во всех процессах, во всех форматах».

Однако Песков не уточнил, будет ли президент России присутствовать на саммите лично.

С 1 января 2024 года председателем БРИКС является Бразилия, а в следующем году председательство перейдет к России. В этом контексте важным событием стал саммит в Казани, который проходил 22—24 октября 2024 года. Подробнее о хронологии БРИКС в столице Татарстана — в материале «Реального времени».

Группа БРИКС была основана в 2006 году и изначально включала Бразилию, Россию, Индию и Китай. В 2011 году к ней присоединилась Южноафриканская Республика. С 1 января 2024 года к БРИКС добавились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Индонезия станет полноправным участником объединения с 6 января 2025 года.

Анастасия Фартыгина