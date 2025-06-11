Госдума одобрила уголовное наказание за осквернение могил защитников Отечества

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за осквернение могил защитников Отечества. Теперь за подобные действия будет грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс, добавляя статью 243.4, которая охватит не только воинские захоронения, но и памятники, обелиски и другие мемориальные объекты, увековечивающие память погибших.

В пояснительной записке к документу указано, что с февраля 2022 года в России было зафиксировано более 370 случаев осквернения таких мест, которые не получили должной правовой оценки.

Накануне палата в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных вероисповеданий страны. Документ предлагает внести изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Он запрещает использовать изображения культовых зданий и их частей, а также другие объекты с религиозными символами без соответствующего указания. Это касается СМИ, продажи товаров, оказания услуг, а также государственных и муниципальных символов, эмблем и рекламы.

Анастасия Фартыгина