Команда Татарстана получила Гран-при на фестивале «Архитектурное наследие»

Команда Татарстана получила Гран-при и золотой диплом на VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Рязани за инновационные концепции устойчивого развития Елабуги и Чистополя, сообщила Олеся Балтусова, помощник раиса РТ.

Цель концепций, разработанных КФУ и КГАСУ, — вдохнуть новую жизнь в исторические центры городов, сделать их комфортными для современного человека и предотвратить их обезличивание.



Команда под руководством Марселя Искандарова из КФУ стремится вернуть людей в исторический центр Елабуги, сочетая сохранение исторической застройки с обеспечением повседневного комфорта.

Работа КГАСУ, посвященная центру Чистополя, также впечатлила жюри. Авторы проекта сосредоточились на выявлении ключевых элементов исторической памяти города на Каме и предложили функционально-пространственную модель развития и точки роста.

