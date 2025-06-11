В Татарстане объявили победителей второго розыгрыша призов за голосование за парки

В столице Татарстана подвели итоги второго розыгрыша призов среди участников голосования за благоустройство парков.

Максим Иванов, Лиана Рахматуллина и Лейсан Ибрагимова стали победителями и получат ценные подарки: два iPhone 16e и сертификат на романтический отдых в глэмпинге для двоих. Они активно участвовали в голосовании на портале госуслуг РТ и выполнили все условия конкурса.

Розыгрыш прошел 10 июня в прямом эфире сообщества «Парки и скверы Казани» во «ВКонтакте». Максим поддержал благоустройство Сквера ликвидаторов Чернобыльской аварии, а Лиана и Лейсан — Сквера Славы. Организаторы подготовили дополнительные призы: шесть iPhone 16e, билеты на концерты «Руки Вверх!» и Надежды Кадышевой, а также приглашения на премьерный спектакль в обновленном театре Камала. Эти призы будут разыгрываться до 12 июня включительно.

Чтобы принять участие, нужно проголосовать за любимый парк на «Госуслугах РТ», выложить скриншот с хештегами #голосуюзаказань и #паркиказани на своей странице «ВКонтакте». Ваш аккаунт должен быть открытым, зарегистрированным не менее месяца назад и привязанным к Казани. Ежедневно новые победители объявляются в группе «Парки и скверы Казани», так что следите за обновлениями.

