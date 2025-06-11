Росстат: уровень бедности в России снизился до 8,1%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росстата, уровень бедности в России продолжает снижаться. В первом квартале 2025 года он составил 8,1% от общего числа населения, что соответствует 11,9 миллиона человек с доходами ниже установленной границы бедности в 16,6 тысячи рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ».

Если сравнивать с прошлым годом, в первом квартале 2024 года уровень бедности составлял 9,6%, или 14 миллионов человек. Это свидетельствует о положительной динамике в борьбе с бедностью в стране.

Росстат рассчитывает уровень бедности на основе стоимости потребительской корзины, актуализированной с учетом инфляции. В 2024 году граница бедности была на уровне 15,5 тыс. рублей, а в этом году она увеличилась до 16,6 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Ожидается, что уровень бедности будет снижаться и впредь. Согласно национальным целям России, к 2030 году он должен составлять менее 7%, а к 2036 году — менее 5%.

Также стоит уточнить, что рост доходов населения в первом квартале 2025 года составил 27,1 триллиона рублей, увеличившись на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальные денежные доходы выросли на 7,1%, а реальные располагаемые доходы — на 8,4%. Средняя зарплата за этот период составила 92 тысячи рублей, что на 13,8% больше в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом.

Объем социальных выплат населению также увеличился на 12,5% и составил 4,3 трлн рублей. Большая часть этих выплат направлена на поддержку семей с детьми, доходы которых ниже определенного уровня. Государство тратит более 1 трлн рублей в год на единую помощь таким семьям.

Напомним, что Татарстан занял третье место в России по минимальному уровню бедности. Данный показатель составляет 3,8%.



Анастасия Фартыгина