Врачи инфекционной больницы спасли жизнь юноше с менингококковой инфекцией

Врачи Пензенской областной клинической инфекционной больницы спасли жизнь 19-летнего пациента, поступившего в крайне тяжелом состоянии. Юноша был доставлен в больницу 6 мая с высокой температурой, нарушением сознания и судорогами.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Ольга Костромина рассказала, что благодаря быстрой диагностике и своевременно начатому лечению удалось стабилизировать состояние больного и избежать серьезных осложнений. Пациент провел в реанимации 14 дней, после чего его перевели в инфекционное отделение.

Еще через 10 дней молодой человек был выписан в удовлетворительном состоянии. Заместитель главного врача по медицинской части Джамиля Курмаева подчеркнула, что этот случай стал примером слаженной работы команды и профессионального подхода. Она отметила, что менингококковая инфекция опасна тем, что может развиться до критического состояния всего за несколько часов. Поэтому своевременное обращение за медицинской помощью и раннее начало лечения — ключевые факторы спасения жизни.

