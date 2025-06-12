Совладелец «Литнета» приобрел 30% портала Mangalib и стал его гендиректором

По оценке экспертов, стоимость приобретения могла составить не более 30 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Совладелец сервиса самиздата «Литнет» Борис Макаренков приобрел 30% доли в ООО «Мангалиб», юридическом лице портала азиатских цифровых комиксов Mangalib, и занял пост генерального директора компании. Информация о сделке появилась в данных СПАРК, пишут «Ведомости». Макаренков подтвердил факт приобретения, заметив, что инвестиция носит личный характер, но сумму сделки не раскрыл. По оценке экспертов, стоимость приобретения могла составить не более 30 млн рублей с учетом существующих судебных рисков.

В 2024 году выручка ООО «Мангалиб» достигла 52,4 млн рублей, а чистая прибыль составила 59,4 млн рублей. Основным владельцем портала остается Виктор Хлопотников с долей 70%. В начале июня 2025 года в Таганский районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении ООО «Мангалиб» по обвинению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений по статье 6.21, часть 4 КоАП. Макаренков заявил, что дальнейшее развитие сервиса будет строиться с соблюдением законодательства. Он отметил, что Mangalib занимает лидирующую позицию по числу пользователей среди русскоязычных порталов для чтения цифровых азиатских комиксов, однако почти вся аудитория предпочитает пиратские ресурсы, а легальный рынок только формируется.

В числе конкурентов Mangalib эксперты называют «Литрес», «Яндекс Книги» и сервис «Строки» от МТС. Макаренков сообщил, что ключевой задачей считает превращение портала в устойчивый бизнес и ведет переговоры о покупке прав на контент с крупными российскими и зарубежными издательствами, включая холдинг «Эксмо-АСТ», а также компании из Китая, Кореи и Японии.

В «Литресе» отмечают рост продаж вебтунов по микротранзакционной модели, а в «Строках» фиксируют увеличение чтения вебтунов на 37% за прошлый год. Представители рынка связывают это с ростом интереса к азиатской культуре и расширением ассортимента платформ. По оценке экспертов, к 2027 году рынок вебтунов в России может достичь объема от 1,2 до 2,5 млрд рублей, а доля «Литреса» на нем может составить до 50%.

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Екатерина Петрова