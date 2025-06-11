Госдума приняла закон об электронном паспорте для многоквартирных домов

Фото: Рената Валеева

Госдума России на своем пленарном заседании одобрила закон, который вводит электронный паспорт для многоквартирных домов. Этот документ будет содержать полную информацию о каждом доме, включая данные о жилых и нежилых помещениях, а также о машино-местах, сообщает ТАСС.

Законопроект был разработан правительством России. В нем указано, что в электронный паспорт будут включены сведения о многоквартирном доме и его составе, включая информацию о собственниках и имуществе.

Форма и порядок создания электронного паспорта, а также состав информации, которая будет в него включена, будут определяться Министерством строительства России. Это нововведение должно упростить управление многоквартирными домами и повысить прозрачность информации о них.

Реальное время / realnoevremya.ru

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за деятельностью управляющих компаний многоквартирных домов (МКД). Указ обязывает управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и другие специализированные кооперативы представлять жильцам ежегодный отчет о своей работе.

Анастасия Фартыгина