Путин подписал закон об обязательной отчетности управляющих компаний перед жильцами

Фото: Рената Валеева

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за деятельностью управляющих компаний многоквартирных домов (МКД). Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Он обязывает управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и другие специализированные кооперативы представлять жильцам ежегодный отчет о своей работе.

Согласно новому закону, отчет за предыдущий год должен быть представлен собственникам помещений в первом квартале текущего года. Кроме того, УК обязаны размещать этот отчет в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональной аналоговой системе, если она обеспечивает автоматизированную загрузку данных. Внедрение обязательного размещения отчетов в ГИС ЖКХ запланировано на первый квартал 2026 года.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Минстрой определит перечень сведений, которые должны быть включены в отчет, а также его форму. Отчет должен содержать подробную информацию о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации за прошедший год.

Закон также вносит изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимость при перепланировке помещений и обязывает органы местного самоуправления направлять собственникам выписки из ЕГРН через личный кабинет на портале «Госуслуги» или по электронной почте после согласования переустройства или перепланировки.

Ранее этот закон прокомментировали один из авторов законопроекта, депутат Илья Вольфсон, и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Рената Валеева