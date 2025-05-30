Туроператоры продали почти половину летних туров по России
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), к началу лета реализовано около 46% всех туристических пакетов на летний сезон внутри страны.
В Краснодарском крае сформировалась следующая популярность курортов:
- Сочи — 60% бронирований;
- Геленджик — 19%;
- Анапа — 12%;
- Туапсе — 6%;
- Азовское побережье — 3%.
В международном туризме ожидается значительный рост. По прогнозам АТОР, турпоток иностранцев в Россию этим летом может увеличиться на 25%, по сравнению с прошлым годом. Лидерами въездного туризма станут граждане Китая.
Предварительные оценки показывают, что за три летних месяца Россию могут посетить от 800 до 850 тысяч иностранных гостей, прибывающих как с деловыми, так и с туристическими целями. Эти данные включают как организованных туристов, так и самостоятельных путешественников.
Напомним, что недавно директор центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг заявил о возможном росте взаимного турпотока между Россией и Китаем на 20% в 2025 году.
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