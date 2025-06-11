Стоимость путешествий по России выросла на 15% в июне

Цены на туры по России в июне увеличились на 15%, по сравнению с прошлым годом. Несмотря на рост стоимости, спрос на короткие путешествия остается высоким.

По данным Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), россияне по-прежнему активно интересуются поездками в Краснодарский край, Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Крым, Абхазию, Дагестан, Калининград и Казань. Популярны экскурсионные направления, такие как Золотое кольцо, Нижний Новгород и Петрозаводск, а также речные круизы.

В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН сообщили о средних чеках на июньские выходные: в Сочи — 39,3 тысячи рублей, в Анапе — почти 45,4 тысячи, в Геленджике — 42,5 тысячи, в Кавминводах — 41,4 тысячи, в Москве — 18,6 тысячи, в Санкт-Петербурге — 32,6 тысячи, в Крыму — 38,2 тысячи.

