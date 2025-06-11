Красный Крест получил свыше 125 тыс. запросов о без вести пропавших за три года

В последние месяцы число пропавших возросло

Международный комитет Красного Креста с февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, получил свыше 125 тыс. сообщений о без вести пропавших людях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По статистике, число запросов о поиске пропавших дополнительно возросло за последние месяцы в связи с продолжением вооруженного конфликта, а система подсчета запросов изменилась.

Международный комитет Красного Креста открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом на Украине в Женеве в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня. Сегодня стороны начали процесс передачи тел погибших военнослужащих.

Дарья Сайфиева