Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза, локально град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 градусов.
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