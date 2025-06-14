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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 14.06.2025

Местами кратковременный дождь, гроза, локально град

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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