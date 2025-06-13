Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Будут кратковременные дожди, грозы, локально град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный с переходом на южный 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +19 градусов и выше. Днем ожидается от +24 до +29 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.