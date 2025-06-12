Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +29 градусов
Локально прогнозируется град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +17 градусов и выше. Днем температура в Татарстане от +24 до +29 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.
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