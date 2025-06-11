Раис Татарстана присвоил пианисту Денису Мацуеву звание народного артиста республики

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

В день своего 50-летия известный пианист Денис Мацуев получил поздравление от раиса Татарстана Рустама Минниханова. Глава республики лично позвонил музыканту, чтобы сообщить о присвоении ему почетного звания. Об этом в своем личном телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.

— Приветствую народного артиста Республики Татарстан. Для нас большая честь, что у нас в республике такие талантливые и способные артисты, — сказал Минниханов в разговоре с Мацуевым.





Анастасия Фартыгина