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Раис Татарстана присвоил пианисту Денису Мацуеву звание народного артиста республики

16:45, 11.06.2025
Раис Татарстана присвоил пианисту Денису Мацуеву звание народного артиста республики
Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

В день своего 50-летия известный пианист Денис Мацуев получил поздравление от раиса Татарстана Рустама Минниханова. Глава республики лично позвонил музыканту, чтобы сообщить о присвоении ему почетного звания. Об этом в своем личном телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.

— Приветствую народного артиста Республики Татарстан. Для нас большая честь, что у нас в республике такие талантливые и способные артисты, — сказал Минниханов в разговоре с Мацуевым.


Анастасия Фартыгина

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