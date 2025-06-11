Вице-премьер РФ анонсировал повышение возраста для бесплатного школьного питания

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность постепенного увеличения возраста, до которого ученики могут получать бесплатное горячее питание в школах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления в Госдуме.

«Мы понимаем, что сбалансированное, организованное питание у детей вырабатывает правильные привычки. И чем дольше это будет в школе, тем это будет правильнее, будет залогом их будущего здоровья, поэтому будем работать над возможностью для постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания», — подчеркнул Чернышенко.

Он также отметил, что в школах применяются типовые меню и проводятся мероприятия для улучшения качества питания. По его словам, результаты показывают высокий уровень удовлетворенности: 81% родителей и почти 85% учащихся довольны качеством блюд. Проблемы, возникающие в регионах, активно решаются совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором.

