Раис Татарстана присвоил Денису Мацуеву звание народного артиста
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил пианиста Дениса Мацуева с 50-летием и присвоил ему звание народного артиста Республики Татарстан.
По словам руководителя пресс-службы раиса РТ Лилии Галимовой, поздравление было передано во время телефонного разговора.
Ранее Рустам Минниханов провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.
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