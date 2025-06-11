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Раис Татарстана присвоил Денису Мацуеву звание народного артиста

14:44, 11.06.2025

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил пианиста Дениса Мацуева с 50-летием и присвоил ему звание народного артиста Республики Татарстан.

По словам руководителя пресс-службы раиса РТ Лилии Галимовой, поздравление было передано во время телефонного разговора.

Ранее Рустам Минниханов провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

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