Врач выразил обеспокоенность состоянием здоровья Льва Лещенко

Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев выразил обеспокоенность состоянием здоровья 83-летнего певца Льва Лещенко.

По мнению специалиста, певец прикладывает неимоверные усилия, чтобы продолжать карьеру, хотя должен был бы давно отправиться на покой и не подвергать себя такому риску. «Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений», — отметил Юрий Конев.

Между тем здоровье у артиста действительно требует постоянного внимания, ведь он страдает редким и опасным заболеванием — транстиретиновым амилоидозом. Этот недуг повреждает все важные органы, а для его лечения необходимо делать инъекции дорогим препаратом стоимостью 1,8 миллиона рублей. В прошлом году Лещенко уже проходил один курс данного препарата, оплаченный из госбюджета, и ему стало значительно лучше. Однако артист был вынужден отказаться от гастролей и теперь выступает лишь в столице.

