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Россияне увидели в небе «клубничную луну»

20:12, 11.06.2025

Вечером 10 июня жители России и других стран стали свидетелями астрономического явления — «клубничной луны». Это первое летнее полнолуние, которое наблюдается в июне, обычно вскоре после солнцестояния.

Название было принято у индейских племен, у которых это время совпадало с сезоном сбора клубники. Несмотря на название, цвет луны в этот период не обязательно красный — он зависит от ее положения над горизонтом.

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