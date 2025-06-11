Россияне увидели в небе «клубничную луну»

Вечером 10 июня жители России и других стран стали свидетелями астрономического явления — «клубничной луны». Это первое летнее полнолуние, которое наблюдается в июне, обычно вскоре после солнцестояния.

Название было принято у индейских племен, у которых это время совпадало с сезоном сбора клубники. Несмотря на название, цвет луны в этот период не обязательно красный — он зависит от ее положения над горизонтом.

