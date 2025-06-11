«Слово пацана» получило премию ТЭФИ как лучший драматический проект года

Сериал «Слово пацана» был признан лучшим драматическим проектом года и получил премию ТЭФИ. Об этом сообщили в телеграм-канале награды.

Жора Крыжовников, постановщик шоу, получил премию в номинации «Режиссер сериала». Продюсерский коллектив «Слова пацана», включая Федора Бондарчука, Тимура Вайнштейна и самого Крыжовникова, был награжден в категории «Продюсер сериала».

Крыжовников вместе с Андреем Золотаревым и Робертом Гараевым также стал победителем в номинации «Сценарист сериала». В номинации «Оператор сериала» награду получил Сергей Мачильский за работу над «Столыпиным».

Лучшим телефильмом или мини-сериалом года стал проект «Без права на любовь», показанный на телеканале «Домашний». Среди мелодраматических сериалов награду получил «Алла-Такси», среди исторических — «Плевако». ТЭФИ за комедийное шоу досталось сериалу «Последний богатырь. Наследие».

