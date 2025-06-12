Россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре

На последней неделе октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Это затронет тех, кто работает в классическом пятидневном формате. Неделя начнется 27 октября и закончится 1 ноября.

Шестидневная рабочая неделя связана с переносом выходных дней. Выходной, который должен был быть 1 ноября, переносится на 3 ноября. Поэтому 1 ноября придется работать, и этот день станет последним днем шестидневной рабочей недели.

В октябре не будет длинных выходных из-за отсутствия государственных праздничных дат. Всего в месяце будет 23 рабочих дня.

