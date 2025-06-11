Павел Дуров заявил, что не пользуется телефоном
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что не пользуется телефоном. По его словам, телефон отвлекает и вредит приватности, пишет «Российская газета».
«У меня есть телефон, но им не пользуюсь... он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — заявил Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Дуров добавил, что для работы предпочитает использовать ноутбук.
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