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Павел Дуров заявил, что не пользуется телефоном

20:10, 11.06.2025

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что не пользуется телефоном. По его словам, телефон отвлекает и вредит приватности, пишет «Российская газета».

«У меня есть телефон, но им не пользуюсь... он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — заявил Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дуров добавил, что для работы предпочитает использовать ноутбук.

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