Модель Ксения Безуглова вновь вышла замуж

42-летняя модель Ксения Безуглова, передвигающаяся в инвалидной коляске, вновь связала себя узами брака. Фотографии с церемонии опубликовала Анна Седокова, близкая подруга Безугловой.

История Ксении Безугловой известна многим. В 2008 году она попала в серьезное ДТП и с тех пор не может ходить. Несмотря на тяжелые травмы, она родила троих детей. Брак с первым супругом, бизнесменом, распался в 2023 году. На ток-шоу Безуглова встретила актера Георгия Перадзе, который стал ее новым избранником.

Свадебная церемония прошла в день рождения Ксении. Анна Седокова выразила свое восхищение парой: «Только моя подружка могла просто пригласить на день рождения — и как вы думаете?.. Я люблю тебя! Будь самой счастливой. Вы уникальные и невероятные. Будьте всегда нашим светом, пожалуйста».

