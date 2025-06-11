Николай Василенко рассказал о романе с Жанной Фриске

В интервью для Forbes бизнесмен и блогер Николай Василенко заявил, что у него были отношения с покойной певицей Жанной Фриске. По его словам, они встречались в начале нулевых — в 2003—2005 годах.

Василенко рассказал, что познакомился с Фриске в Сочи совершенно случайно. «Я прилетел в Сочи и приехал проверять, как «Белая березка» будет представлена в одном из клубов. Я проверил, приехал в отель. И как-то не обратил внимания, что вечером должна была выступать Жанна Фриске», — вспомнил Василенко.

«Сейчас я понимаю ее. Когда она надевала кепку, очки. А если ее узнавали, она работала, пока не говорила: мол, ну все, у меня нет сил. Это истощает: близкий контакт, потому что ты хочешь людям что-то дать», — добавил Николай.

