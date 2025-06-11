В мире произошло рекордное за 70 лет число вооруженных конфликтов
За 2024 год в мире произошло рекордное за последние 70 лет число вооруженных конфликтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Института исследований мира в Осло.
В 36 странах произошел 61 конфликт. Больше всего вооруженных конфликтов случилось в Африке (28).
В Азии произошло 17 серьезных происшествий с применением оружия.
На Ближнем Востоке — 10. Также два вооруженных конфликта вспыхнуло в Америке и три на территории Европы.
Во время боевых действий всего погибло 129 тыс. человек.
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