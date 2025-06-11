В мире произошло рекордное за 70 лет число вооруженных конфликтов

Фото: Мария Зверева

За 2024 год в мире произошло рекордное за последние 70 лет число вооруженных конфликтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Института исследований мира в Осло.

В 36 странах произошел 61 конфликт. Больше всего вооруженных конфликтов случилось в Африке (28).

В Азии произошло 17 серьезных происшествий с применением оружия.

На Ближнем Востоке — 10. Также два вооруженных конфликта вспыхнуло в Америке и три на территории Европы.

Во время боевых действий всего погибло 129 тыс. человек.

Дарья Сайфиева