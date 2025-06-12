Врач объяснил влияние стресса на течение болезни Паркинсона
Врач-невролог Константин Махинов рассказал, как стресс влияет на течение болезни Паркинсона. По его словам, стресс ускоряет гибель нейронов, что усугубляет заболевание.
Болезнь Паркинсона чаще всего развивается ближе к 50 годам, но могут быть и более ранние формы заболевания, отметил эксперт.
Несмотря на диагноз, многие пациенты могут продолжать работать, подчеркнул специалист. Интеллектуальная и социальная активность, а также чувство востребованности в обществе могут положительно влиять на состояние таких пациентов.
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