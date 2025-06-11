Россияне жалуются на антисанитарию и плохое лечение в госпитале Sanglah на Бали

Центральный госпиталь Sanglah на Бали подвергся критике за некачественное лечение российских туристов.

За последний год в госпитале пострадали уже десять россиян, пишет «Лента.ру». Пациенты жалуются на антисанитарию, нехватку оборудования и низкую квалификацию врачей. Кроме того, они отмечают завышенные цены на медицинские услуги без фиксированного прайса.

Несмотря на высокие счета, лечение часто не приносит улучшений. Например, 16-летний Ярослав после аварии на байке не получил необходимой помощи и был экстренно доставлен в Россию для повторной операции. Виктор с пробитым легким и переломом позвоночника не смог заплатить за операцию и также был перевезен в Россию. Александр же после операции по удалению аппендицита лишился метра кишечника.

Власти Индонезии разрешили госпиталю завышать стоимость лечения для туристов, однако качество медицинских услуг остается под вопросом.

