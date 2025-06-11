Госавтоинспекция Татарстана проводит акцию «Встречная полоса»

Госавтоинспекция Татарстана запустила акцию «Встречная полоса» для предотвращения нарушений правил обгона. Профилактическое мероприятие продлится до 19 июня.

По правилам дорожного движения, перед обгоном водитель должен убедиться в безопасности маневра. Обгон запрещен в местах, где установлены соответствующие знаки, при наличии сплошной разметки, на подъемах, крутых поворотах и участках с ограниченной видимостью.

Нарушение правил обгона карается штрафом в 7,5 тысячи рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение могут лишить прав на год, а также существует риск лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в Госавтоинспекции.

