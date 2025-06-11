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Госавтоинспекция Татарстана проводит акцию «Встречная полоса»

10:21, 11.06.2025

Госавтоинспекция Татарстана запустила акцию «Встречная полоса» для предотвращения нарушений правил обгона. Профилактическое мероприятие продлится до 19 июня.

По правилам дорожного движения, перед обгоном водитель должен убедиться в безопасности маневра. Обгон запрещен в местах, где установлены соответствующие знаки, при наличии сплошной разметки, на подъемах, крутых поворотах и участках с ограниченной видимостью.

Нарушение правил обгона карается штрафом в 7,5 тысячи рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение могут лишить прав на год, а также существует риск лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в Госавтоинспекции.

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