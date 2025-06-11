В Татарстане на обеспечение жильем молодых ученых в 2025 году направят 27,5 млн рублей

Фото: Дмитрий Печенкин

В этом году на поддержку молодых ученых Татарстана будет направлено 27,5 млн рублей. Эти средства пойдут на единовременные субсидии для приобретения жилья, сообщило сегодня Минмолодежи.

Министр по делам молодежи Ринат Садыков заявил, что выделение финансирования стало возможным благодаря поддержке раиса Татарстана.

— В 2024 году, объявленном Годом научно-технологического развития, мы совместно с Академией наук РТ запустили комплексную программу поддержки молодых ученых. И вот результат: 27,5 млн рублей на решение жилищного вопроса для наших талантливых исследователей, — рассказал министр.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Программа, реализованная в рамках поддержки научно-технического прогресса, направлена на привлечение и удержание молодых специалистов в республике. Помимо субсидий на приобретение жилья, в этом году также увеличены премиальные выплаты победителям конкурсов «Лучший молодой ученый» и «Лучший молодой преподаватель». В каждом конкурсе победители получат более 1 млн рублей.

В Татарстане продолжат программу обновления объектов молодежной политики в 2025 году. На эти цели из бюджета выделено 2,5 млрд рублей.

Рената Валеева