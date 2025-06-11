В 2025 году на обновление объектов молодежной политики в Татарстане выделят 2,5 млрд рублей

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В Татарстане продолжат программу обновления объектов молодежной политики в 2025 году. На эти цели из бюджета выделено 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр по делам молодежи Ринат Садыков, передает пресс-служба ведомства.

— В текущем году планируется обновить 49 объектов с бюджетом 2,45 млрд рублей, включая второй этап капитального ремонта республиканского молодежного центра на базе ДК химиков, — заявил министр.

Садыков отметил, что Татарстан, наряду с еще одним регионом России, является одним из немногих субъектов, где определены нормы обеспеченности учреждениями молодежной политики. Он также подчеркнул, что благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2024 году было построено и отремонтировано 39 объектов с общим финансированием в объеме 2,3 млрд рублей.

Ранее Садыков выразил отрицательное отношение к идее введения допвыплат для беременных школьниц.



Рената Валеева