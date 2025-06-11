Президент Сербии Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину

Президент Сербии Александр Вучич примет участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который пройдет сегодня, 11 июня, на Украине. Об этом сообщила администрация сербского президента, пишет РИА «Новости».

— Президент республики Сербия Александр Вучич посетит с однодневным визитом в среду, 11 июня, Украину, где примет участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», — говорится в официальном заявлении.

Эта поездка последовала за телефонным разговором президента Вучича с Владимиром Зеленским 22 мая, в ходе которого обсуждалось сотрудничество между Белградом и Киевом, европейский путь обеих стран, а также взаимодействие в формате «Украина — Юго-Восточная Европа». О разговоре Вучич сообщил в своих соцсетях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Примечательно, что телефонный разговор Вучича и Зеленского совпал по времени с визитом в Белград верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас. Ранее Вучич отмечал, что Каллас выразила недовольство его поездкой в Москву 9 мая.

Напомним, общий объем сербской гуманитарной помощи Украине за последние 3,5 года превышает объем помощи, оказанной всеми остальными странами Западных Балкан вместе взятыми. Последняя партия помощи включала оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не была раскрыта.

Рената Валеева