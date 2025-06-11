Мединский в Казани рассказал, как изменятся обложки новых учебников по истории

Обложки учебников по всеобщей истории для 11-х классов претерпят изменения к осени. Как заявил на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани Владимир Мединский, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества, новые издания будут иллюстрированы кадрами знаковых событий второй половины XX века.

Вместо традиционных изображений, новые учебники получат обложки с фотографиями стыковки космических кораблей СССР и США, символизирующей сотрудничество, и хоккейного матча между сборными СССР и НХЛ, отражающего принципы здорового соперничества.

— Мы хотим показать, как должны строиться конкуренция и сотрудничество между мировыми державами, — пояснил Мединский. По его словам, выбор этих исторических событий призван проиллюстрировать баланс между соперничеством и совместной работой.

Кроме обновления обложек, планируется создание набора слайдов к каждому уроку.

— Школьники часто воспринимают информацию визуально. Электронные слайды помогут учителям сделать уроки более наглядными и эффективными, — отметил Мединский.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская представила Владимиру Путину новый «Букварь», входящий в единую государственную линейку учебников.



Рената Валеева