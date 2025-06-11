В Казани более 156 тысяч пассажиров воспользовались новой системой оплаты проезда

Возможность оплаты проезда наличными остается

Фото: Динар Фатыхов

За полгода более 156 тысяч пассажиров оплатили проезд в трамваях и троллейбусах с помощью геолокации и QR-кода через мобильное приложение «Казань транспорт». Из общего числа транзакций 119 729 оплат совершено по QR-коду и 37 222 — по геолокации.

С момента запуска системы жители и гости города скачали приложение более 178 000 раз, — об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

По данным предприятия, все 244 единицы наземного электротранспорта Казани работают в бескондукторном режиме. При этом сохраняется возможность оплаты проезда наличными средствами у водителя.



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Дмитрий Зайцев