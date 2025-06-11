Астроном: пик солнечной активности пройден, следующий ожидается мощнее

Фото: Динар Фатыхов

Максимум солнечной активности в текущем, 25-м цикле пройден, заявил руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, спад активности уже очевиден, и он продлится примерно до 2030 года. Следующий пик, ожидаемый в 2034–2036 годах, прогнозируется более мощным, чем нынешний, пишет РИА «Новости».

Ключевым показателем, подтверждающим спад, является резкое снижение индекса числа солнечных пятен. В мае 2025 года он упал до 79 единиц — минимального значения с августа 2022 года, после апрельских 140 единиц. Это исключает вероятность возвращения к пиковым значениям 2024 года, когда индекс достиг 216 единиц — самого высокого показателя за последние 20 лет. Таким образом, август 2024 года официально признан пиком 25-го цикла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Богачев отметил, что еще в начале года прогнозировался максимум активности в апреле 2025 года. Однако изменение характера солнечной активности — увеличение числа корональных дыр и резкое снижение количества мощных вспышек (8 вспышек класса X за первые пять месяцев 2025 года против 54 за весь 2024 год) — указывало на ошибочность этого прогноза. Теперь эти наблюдения подтверждаются данными по индексу солнечных пятен. По словам ученого, для возврата к пиковым значениям потребуется практически трехкратный рост числа солнечных пятен, что маловероятно.

Напомним, 4 июня на Земле завершилась мощная магнитная буря, которая продлилась 66 часов.

Рената Валеева