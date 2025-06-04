На Земле завершилась самая продолжительная с 2017 года магнитная буря

На Земле завершилась мощная магнитная буря, которая продлилась 66 часов. Это самая продолжительная серия геомагнитных возмущений с апреля 2017 года, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вторая «серия» магнитных бурь продолжалась 36 часов подряд. При этом событие не смогло побить рекорд сентября 2005 года — тогда магнитное поле Земли держалось в желто-красной зоне 75 часов без перерыва.

Вечером 3 июня геомагнитное поле вернулось в зеленую зону. Специалисты отметили, что в среду, 4 июня, шансы на новые всплески активности почти нулевые.

