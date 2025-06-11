Чемпион остался без тренера: «Локомотив» подтвердил отставку Никитина

Обладатель Кубка Гагарина — 2025 ярославский «Локомотив» сообщил об уходе Игоря Никитина. Главный тренер расторг контракт с клубом по собственной инициативе.

«Хоккейный клуб «Локомотив» сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027-го года. Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении ярославского клуба.

Никитин работал с «Локомотивом» с 2021 года. Под его руководством клуб два сезона подряд выходил в финал плей-офф КХЛ и впервые в истории команды выиграл Кубок Гагарина. Ранее тренер побеждал в Континентальной хоккейной лиге вместе с ЦСКА в 2019 году. По слухам, Никитин возглавит армейский клуб после ухода из «Локомотива».

Зульфат Шафигуллин