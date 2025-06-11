Пенсии татарстанских студентов-очников сохранятся даже при летней подработке

Фото: Максим Платонов

Отделение СФР по Татарстану разъяснило порядок выплаты пенсий студентам очной формы обучения, работающим во время каникул. Временная летняя подработка не станет причиной прекращения выплаты страховых или социальных пенсий по случаю потери кормильца для студентов до 23 лет, сообщили в ведомстве.

Выпускникам школ, получающим такие пенсии и достигшим 18 лет, выплата автоматически продлевается до 31 августа. Для продолжения выплаты после поступления в вуз или колледж необходимо предоставить в клиентскую службу СФР соответствующие документы из учебного заведения.

Важно отметить, что федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии будет приостановлена на период трудоустройства, за исключением детей-инвалидов, инвалидов с детства и обучающихся очно до 23 лет. Выплата ФСД также сохранится для получателей пенсий по потере кормильца, временно трудоустроенных по направлению службы занятости, участвующих в общественных работах или работающих в студенческих отрядах в каникулярное время по трудовым договорам.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Студенты, работающие во время учебы, обязаны сообщить об этом в клиентскую службу СФР по республике. Изменение данных также необходимо в случае перевода на заочное обучение или окончания учебы.

Рената Валеева