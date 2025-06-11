В Нижнекамске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Гаяз Мингазов

Фото: Динар Фатыхов

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о кончине участника Великой Отечественной войны Гаяза Мингазовича Мингазова на 101-м году жизни. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Гаяз Мингазов прошел через испытания Великой Отечественной войны, участвуя в боях на Курской дуге. Его военная служба продолжалась и после Победы. После возвращения домой он посвятил себя просвещению, работая учителем истории и преподавателем военного дела. Кроме того, он руководил вечерней школой молодежи. В 1982 году переехал в Нижнекамск, где до выхода на пенсию трудился слесарем-ремонтником на заводе грузовых шин.

За свою жизнь и заслуги перед Родиной Гаяз Мингазов был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией» и знаком «Отличник просвещения».

— Выражаю глубокие соболезнования родным, близким Гаяза Мингазовича. Разделяем вашу скорбь. Вечная память Герою, — написал Беляев.

Прощание с Гаязом Мингазовым состоится завтра, 11 июня, в первой половине дня в городской мечети.