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ГАИ Казани объявила график работы подразделений на День России и длинные выходные

08:43, 11.06.2025
ГАИ Казани объявила график работы подразделений на День России и длинные выходные
Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани опубликовала режим работы своих подразделений в период предстоящих длительных выходных дней и в День России, 12 июня. Информация размещена в телеграм-канале ГАИ. Изменения в графике работы:

Отделения №1 (Оренбургский тракт, д. 5) и №2 (Тэцевская, д. 5) ОТН и РАС:

  • Не принимают граждан: 12, 13, 15 июня.
  • 14 июня работают в обычном режиме.

Экзаменационный отдел (Модельная, д. 10):

  • Не принимает граждан: 12, 13, 15 июня.
  • 14 июня принимает граждан с 8:00 до 16:00.

Роты полка ДПС (дислокация в районах города):

  • Не принимают граждан и не производят разбор ДТП: 12, 14, 15 июня.
  • 13 июня работают в обычном режиме.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Центры оформления ДТП:

  • Работают в обычном режиме (как в будни).

Сотрудники административной практики полка ДПС (Оренбургский тракт, д. 5):

  • Не принимают: 12 и 15 июня.
  • Принимают: 13 и 14 июня с 8:00 до 12:00.

Госавтоинспекция Казани напоминает гражданам о возможности предварительной записи на прием через портал «Госуслуг» для экономии времени.

Рената Валеева

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