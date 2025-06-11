ГАИ Казани объявила график работы подразделений на День России и длинные выходные
Госавтоинспекция Казани опубликовала режим работы своих подразделений в период предстоящих длительных выходных дней и в День России, 12 июня. Информация размещена в телеграм-канале ГАИ. Изменения в графике работы:
Отделения №1 (Оренбургский тракт, д. 5) и №2 (Тэцевская, д. 5) ОТН и РАС:
- Не принимают граждан: 12, 13, 15 июня.
- 14 июня работают в обычном режиме.
Экзаменационный отдел (Модельная, д. 10):
- Не принимает граждан: 12, 13, 15 июня.
- 14 июня принимает граждан с 8:00 до 16:00.
Роты полка ДПС (дислокация в районах города):
- Не принимают граждан и не производят разбор ДТП: 12, 14, 15 июня.
- 13 июня работают в обычном режиме.
Центры оформления ДТП:
- Работают в обычном режиме (как в будни).
Сотрудники административной практики полка ДПС (Оренбургский тракт, д. 5):
- Не принимают: 12 и 15 июня.
- Принимают: 13 и 14 июня с 8:00 до 12:00.
Госавтоинспекция Казани напоминает гражданам о возможности предварительной записи на прием через портал «Госуслуг» для экономии времени.
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